رأس سدر: بدء تنفيذ خطة تطوير المدينة للعام 2023/2024

أعلن علي إبراهيم حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، اليوم، بدء تنفيذ خطة تطوير المدينة للعام المالي 2023/2024، التي تشمل أعمال الرصف والتجميل والتطوير الإنارة والطرق.

وأكد «حمادة» في بيان، أن المدينة ستشهد في الفترة المقبلة، العديد من مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة، والتي تشمل، تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، تطوير ورفع كفاءة الإنارة العامة، وأعمال الرصف والتجميل للميادين والشوارع.

وأوضح أن أعمال الرصف والتجميل، بدأت بالفعل في عدد من شوارع المدينة، منها، الشارع الكائن به مركز التنمية الشبابية والكنيسة، الشارع الكائن من أمام الكنيسة، مرورا بتقسيم الستميات ووحدة مرور رأس سدر، والشارع الكائن من أمام مدرسة سعد زغلول الابتدائية، مرورا بعمارات الـ96 وحدة، وشارع الجمعية بقرية أبو صويرة.

وأشار حمادة، إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتطوير المدن الساحلية بالمحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.