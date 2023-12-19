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افتتاح معصرة زيتون في رأس سدر بتكلفة 18 مليون جنيه

كتب:

داليا منير
11:21 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
معصرة زيت الزيتون

معصرة زيت الزيتون

افتتح اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رابع معصرة زيت زيتون على مستوى المحافظة بمنطقة رأس مسلة بمدينة راس سدر، بعد معصرة أبو صويرة، حيث تم تعطيل معصرة الجمعية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة منذ فترة طويلة، مما أثّر على إنتاج زيت الزيتون بالمحافظة.

إنشاء المعصرة على 600 متر

وقال المحافظ، إنه تم إنشاء المعصرة على مساحة 600 متر مربع، وبتكلفة 18 مليون جنيه، وتضم 6 عجانات، كل منها تستوعب 700 كيلو زيتون، حيث أن مدينة راس سدر تشتهر بزراعة الزيتون ويعتبر أجود الأنواع التي تدخل في صناعة الزيوت وتعمل بطاقة 80 طنا يوميا.

تحويل الزيتون إلى زيت

وقال سيد عوض، المدير التنفيذي لمشروع معصرة زيت الزيتون بقرية رأس مسلة، إن المزارعين في مدينة راس سدر يجلبون الزيتون للمزرعة، لتحويلها لزيوت على عدة مراحل، منها مرحلة الأدوس، ويليها مرحلة السير حيث يوجه الزيتون داخل المغسلة لتقوم بتنقية الشوائب، ويليها الفرز ثم مرحله الجرش، ويليها العجانات حتى تتحول إلى زيت صافي، ويُعبأ ثم يتم تداوله في الأسواق، ويُجرى استخدام مخلفات العصر في تصنيع علف للحيوانات.

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