مركز شباب السويس ينظم حفلا فنيا بالتعاون مع فريق قادرون بإبداع

نظم مركز شباب مدينة السويس حفلا فنيا، بالتعاون مع فريق قادرون بإبداع بحضور عادل الشيمي وكيل وزارة الشاب والرياضة في السويس حيث تم تكريم الفريق المشارك في الحفل.

ونظم مركز شباب المدينة، التابع لإدارة شباب الأربعين بمديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، بالتنسيق والتعاون مع فريق قادرون بإبداع، احتفالية بمقر المركز، تضمنت تقديم العديد من الفقرات الفنية.

جاء ذلك بحضور عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس وجلال مازن أمين عام حزب حماة وطن بالسويس والمهندس سيد خطاب رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة.

وشهدت الاحتفالية تقديم عدد من الفقرات المتنوعة لفريق قادرون بإبداع، حيث قد فريق الكورال عدد من الأغاني وفت التراث وأدى عدد من العازفين مقطوعات متنوعة على مجموعة من الآلات الموسيقية، بالإضافة إلى غناء لعدد من الأشخاص من بالفريق.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، في تصريح خاص إن المديرية بالسويس لا تدخر جهدًا في تسخير كافة الإمكانيات اللازمة، وتوفير أفضل سبل الرعاية لأبنائنا من ذوي الهمم، وتوفير الدعم لكافة المجالات للعمل على تنمية قدراتهم لتحقيق أكبر معدلات من التنمية والتقدم.

جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.