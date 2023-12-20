تفاصيل امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول.. بدون درجات

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وذلك بعد اعتماده رسميا من محافظ الجيزة، ويتم تطبيق القرار الوزاري رقم 195 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفوف «الرابع والخامس والسادس».

جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي

وأوضحت مديرية التعليم بالجيزة، تفاصيل جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024 كالآتي:-

- يوم السبت 6 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية مدة ساعتان ونصف والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف .

- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادة العلوم ساعة ونصف والمهارات المهنية ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية ساعة ونصف واللغة الإنجليزية ساعة ونصف.

- يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات لمدة ساعة ونصف و مادة ICT لمدة ساعة ونصف.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالألوان

ووفقاً للقرار الوزاري بشأن التقييم المتعلم لصفوف «الرابع والخامس والسادس» عن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه على النحو حيث إن:-

- اللون الأزرق يوضح أنَّ المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من (85 إلى 100).

- اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من (65 لأقل من 85).

- اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من (5 لأقل من 65).

- اللون الأحمر يوضح أنَّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).