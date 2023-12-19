جدول امتحان الصف الأول الإعدادي بالجيزة.. يبدأ السبت 6 يناير المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحان الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، مشيرا إلى أنه يطبق القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2017، بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل، يختار الطالب نشاطين من قائمة الأنشطة الاختيارية وفق ميوله واهتماماته وقدراته.

وأشارت مديرية التعليم بالجيزة، إلى أنه يتم تقويم مواد الأنشطة التربوية يكون عملياً قبل نهاية الفصل الدراسي، ويجري الامتحان العملي لمادة العلوم والحاسب الآلي في موعد سابق وحسب ظروف كل مدرسة.

جدول امتحان الصف الأول الإعدادي

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحان الصف الأول الإعدادي وترتيب المواد لكل مادة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024:-

- يوم السبت 6 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط ساعتين ونصف ويخصص 20 دقيقة للإملاء.

- يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان الهندسة لمدة ساعتان والعلوم لمدة ساعتين.

- يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان الجبر والإحصاء ساعتان واللغة الأجنبية ساعتين.

- يوم الأثنين 15 يناير 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.