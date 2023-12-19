عقيلة صالح: مصر لم تتخل عن ليبيا في أزماتها.. البلدان يجمعهما نسيجا واحدا

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنَّ كل الشعب الليبي يريد الانتخابات، وتمثله حكومة واحدة، فهذا تحقيق لإرادته، فلا يوجد عقل يقول أنَّ تجرى الانتخابات بين حكومتين أو ثلاث حكومات، مؤكّدًا أنَّ الانتخابات هي الحل في ليبيا، إذ ينتهي النزاع على السلطة والشريعة وتكون هناك حكومة ورئيس واحد، وبالتالي يمكن التعامل مع المواطنين بالداخل والدول الأخرى بالخارج.

موقف مصر تجاه ليبيا تاريخي

وأضاف «صالح»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «نحترم كيفية تشكيل الحكومة ونتائج الانتخابات، ويتعهد جميع المسؤولين في لبيبا باحترام كل النتائج أيًا كانت»، مشيرًا إلى أنَّ موقف مصر تجاه ليبيا تاريخي منذ أيام الغزو الإيطالي وصولًا خلال الثورة.

علاقات وطيدة بين الشعبين

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: «الشعب الليبي والمصري يجمعهما نسيجًا واحدًا يربطهما الدين والنسب والمساعدات وعلاقات الجوار والمواقف التاريخية، فضلًا عن الحدود المشتركة والأمن القومي المشترك»، مؤكّدًا أنَّه من المستحيل تخلي مصر عن ليبيا، فهذا الأمر لم يحدث في الماضي أو الحاضر ولن يحدث المستقبل.