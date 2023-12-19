عقيلة صالح: مصر تقف دائما مع ليبيا دون التدخل في شئونها الداخلية

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنَّ مصر تقف مع ليبيا دائمًا دون التدخل في شئونها، وتريد حل الأزمات الليبية دون مصالح أو مطالب، كما تحرص على استقرار الأوضاع هناك، وهذا أمر طبيعي بحكم «الجيرة»، فليبيا أقرب الدول لمصر، وبالتالي دور مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه دعم ومساندة ليبيا عظيم وتاريخي.

دور مصر في دعم الحكومة الشرعية

وأضاف «صالح»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «نتمنى من مصر عندما يتمّ الالتفاف بين مجلسي النواب والدولة الليبيين حول حكومة واحة، أن تتعامل معها»، متابعًا أنه بمجرد تعامل مصر مع هذه الحكومة سيجعل كثير من الدول تتعامل معها وتدرك الحقيقة.

الحكومة الشرعية تُشكّل باتفاق بين مجلسي النواب والدولة

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي، أنَّ الحكومة الشرعية تُشكل باتفاق بين مجلسي النواب والدولة طبقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مشيرًا إلى أنَّ زيارته لدولة تركيا كانت ناجحة، إذ تفهم الرئيس التركي وجهة نظر الوفد الليبي وأدرك الأوضاع هناك.