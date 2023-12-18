10 ألعاب مائية تجذب السياح من أنحاء العالم لشواطئ شرم الشيخ (صور)

حينما تذهب إلى مدينة شرم الشيخ يمكنك ممارسة الرياضات البحرية، والتي تجعلك تشعر بالاستمتاع والإثارة معا، لذا تجذب هذه الألعاب آلاف السائحين من مختلف دول العالم.

10 ألعاب مائية

يرصد علي صبري، مدير إحدى المراكز المتخصصة في الألعاب المائية بشرم الشيخ، لـ«الوطن»، أهم 10 ألعاب مميزة يهواها السائحون من جميع الفئات العمرية، وهي:

1- «البنانا بوت»، أو «قارب الموز»، وهو جسم مطاطي على هيئة موزة تسع لركوب 4 إلى 6 أشخاص عليها، وتُربط بإحكام في القارب الذي ينطلق بسرعة وتجعلك تتشبث بالقارب، ويتم ارتداء سترة النجاة ترقبا للسقوط بالمياه ويمكن لعبها من جميع الأعمار.

2- «الباراشوت» أو «الباراسييلنج»، وهي لعبه تبدأ بتجهيز اللاعب على متن القارب، ويقوم المختص بربط اللاعب في أحزمة الأمان الخاصة عندما يكون جاهزًا للطيران، وما عليه سوى الوقوف على سطح القارب، ويتم تحرير الرابط ببطء ويرفعه مما يتيح له الطيران على مسافة أعلى من القارب، ليتأرجح في الهواء ويستمتع بإطلالة رائعة على المناظر الطبيعية الخلابة، ويمكن أن تُمارس هذه اللعبة بشكل فردي أو زوجي.

3- «وتر سكي»، ويُربط فيه اللاعب بعصا، ويتم سحبه من القارب السريع ليدور به في حركات دائرية سريعة، ليستقيم وضع اللاعب ولا يسقط في المياه.

4- «البدال»، وهي عبارة عن قارب يسير بالبحر عن طريق بدالات تتحرك عن طريق حركة الأرجل عليه، ويمكن ركوبه فردي أو زوجي.

5- «الكياك»، وهو عبارة عن قارب يسير بالبحر عن طريق مجداف يتم التجديف به يمينا ويسارا للحفاظ على توازنه.

6- «وين سيرف»، وهي عبارة عن ركوب ألواح تثبت بالأرجل ويمسك اللاعب بحبل، ويقوم القارب السريع بسحبه.

7- «تيوبا بوت»، وهي جسم مطاطي علي هيئة أريكة يجلس عليها من 3 إلى 5 أشخاص، ويتم سحبها عن طريق قارب سريع، ويتمايل يمينا ويسارا حتى يتم سقوط اللاعبين في البحر، ويكونوا مرتدين لسترة النجاة.

8- «ويك بورد»، وهي رياضة مائية يقوم فيها اللاعب بالتزلج على لوح تزلج فوق سطح الماء، ويقوم اللاعب بالتمسك بحبل خاص، ويتم جره عن طريق قارب ويقوم اللاعب بقفزات أو حركات تشبه حركات الجمباز.

9- «بتر فلاي»، وهي لعبة مطاطية ينبطح عليها اللاعب، ويتم جره عن طريق قارب سريع ليستمتع بارتطام المياه به.

10- «سبيد بوت»، وهو عبارة عن لانش سريع يحمل على متنه من 5 إلى 6 أشخاص، ويقوم برحلة سريعة في البحر ليستمتع ركابه برؤية الدلافين بجوارهم، ومشاهدة الأسماك الملونة.