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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

عقيلة صالح: هدفنا تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل نهاية 2023 للإشراف على الانتخابات

كتب:

شريف سليمان
04:41 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنّه سيتمّ العمل على تشكيل حكومة قبل نهاية العام الجاري حتى تشرف على الانتخابات، وهي حكومة وحدة وطنية.

وأضاف «صالح»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «الأساس التشريعي للانتخابات جرى إصداره وهو قوانين الانتخابات، وفي بداية ديسمبر تمّ الاجتماع للاتفاق حول كيفية تشكيل الحكومة، وأتمنى من المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي أن يدعو الحضور للاجتماع الذي نتفق فيه على الحكومة التي تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات، لأنه لا يجوز إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين».

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: «موقفنا واضح، إذ يجب منع التدخل الخارجي قدر الإمكان، والليبيون يريدون الانتخابات، وأكثر من 3 ملايين ليبي في الفترة السابقة سجلوا في الانتخابات، وقد يصل هذا العدد إلى 3.5 ملايين، والقوانين جاهزة، ولا مبرر أمام عدم تشكيل الحكومة إلى الآن».

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بقلم شريف سليمان