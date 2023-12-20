يواصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 20-12-2023 في البنوك المصرية ثباته المستمر منذ ختام تعاملات أمس الثلاثاء، في ظل أن هناك توقعات باستمرار حالة الهدوء بالنسبة لجميع أسعار العملات حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري وذلك وفقا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وأوضح الموقع أن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 20-12-2023 في البنوك المصرية يسجل 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع وذلك داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

فيما يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 8.40 جنيه للبيع و 8.38 جنيه شراءً.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

كما وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء في بنك مصر إلى 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

بينما يسجل سعر الدرهم الإماراتي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء داخل بنك القاهرة 8.38 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي اليوم داخل بنك الإسكندرية وصل إلى 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.