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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

عضو بـ«الشيوخ» عن لقاء السيسي بالمرشحين: يعزز مناخ الديمقراطية

كتب:

حسام أبو غزالة
03:55 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
عبده أبو عايشة

عبده أبو عايشة

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إنّ لقاء عبدالفتاح السيسي بالمرشحين في الانتخابات الرئاسية، يؤكد أنه يؤسس لمرحلة جديدة ترسي قواعد الجمهورية الجديدة، وتعزز مناخ الديمقراطية، وتشير إلى وجود مساحات مشتركة بين مؤسسة الرئاسة والأحزاب السياسية من أجل استكمال مرحلة البناء والتنمية.

استكمال مرحلة البناء والتنمية 

وأضاف في تصريحات صحفية أن المصريين صوتوا لصالح الجمهورية الجديدة وحالة الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة طوال السنوات الماضية، قائلا إن حصول الرئيس السيسي على أكثر من 39 مليون صوت، رهان حقيقي على شعبيته وتأكيد على حب الناس له وتعلقهم بسياساته، والتي حافظت على مصر ونجحت من المرور من كل الأزمات.

 

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