الخط الثالث للمترو يخصص موظفين لمساعدة الطلاب في تجديد الاشتراكات بالكليات

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، المعروف بالخط الأخضر، تخصيص موظفين لمساعدة الطلاب في تجديد اشتراكات المترو داخل كليتي فنون جميلة والتربية الفنية بالزمالك وتسليم كارت الاشتراكات للطلاب خلال 24 ساعة داخل الكلية لتوفير الوقت والجهد على الطلاب.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحسين زمن التقاطر بتوفير قطار كل 5 دقائق و30 ثانية بدلاً من 6 دقائق و30 ثانية، وذلك من محطة عدلي منصور إلى محطة الكيت كات.