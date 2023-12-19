رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الخط الثالث للمترو يخصص موظفين لمساعدة الطلاب في تجديد الاشتراكات بالكليات

كتب:

كريم روماني
04:49 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الخط الثالث للمترو

الخط الثالث للمترو

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، المعروف بالخط الأخضر، تخصيص موظفين لمساعدة الطلاب في تجديد اشتراكات المترو داخل كليتي فنون جميلة والتربية الفنية بالزمالك وتسليم كارت الاشتراكات للطلاب خلال 24 ساعة داخل الكلية لتوفير الوقت والجهد على الطلاب.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحسين زمن التقاطر بتوفير قطار كل 5 دقائق و30 ثانية بدلاً من 6 دقائق و30 ثانية، وذلك من محطة عدلي منصور إلى محطة الكيت كات.

 

اقرأ المزيد:

الخط الثالث للمترو يحتفل برقم قياسي جديد.. 290 ألف راكب

الخط الثالث للمترو يعلن تقليل زمن التقاطر إلى 5 دقائق و30 ثانية

لمدة شهر.. مد ساعات عمل الخط الأخضر الثالث للمترو

تسليم قطار جديد للعمل في الخط الثالث للمترو.. صناعة مصرية (فيديو)

تفاصيل محفظة تذاكر الخط الثالث للمترو.. تستخدم «ليك ولغيرك»

محطة روض الفرج.. نهاية رحلة الجزء الثاني من الخط الثالث للمترو
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.