«المتحدة لحقوق الإنسان»: الرئيس السيسي قادر على مواجهة التحديات الحالية

قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تولي الرئيس السيسي فترة رئاسية جديدة يعني نجاح وتطور جديد؛ إذ تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات في كافة المجالات المختلفة خلال الفترة الماضية، وهناك ثقة من المصريين في قدرته على العبور بالوطن إلى بر الأمان بالرغم من التحديات المختلفة.

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

وأوضح رئيس المتحدة لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن نسبة المشاركة العالية في الانتخابات الرئاسية 2024 أكدت ارتفاع مستوى الوعي لدى المصريين، والمشهد الانتخابي أكد أن الرئيس السيسي فاز رهانه على الشعب.

وقال إن الفترة المقبلة تحتاج إلى حكمة الرئيس السيسي في القيادة نظرا للتحديات المختلفة؛ أبرزها الأوضاع الخارجية المشتعلة في الدول المجاورة، وأثبت خلال 10 سنوات من حكم البلاد أنه يتمتع بالقدرات التي تؤهله لمواجهة هذه التحديات الصعبة، كما تمكن من مواجهة التحديات الأخرى والتي من أبرزها الحرب ضد الإرهاب.

استكمال مسيرة التمكين

ولفت إلى أن الشعب المصري ينتظر من الرئيس السيسي استكمال مسيرة التمكين للمرأة والشباب، ورفع الوعي المجتمعي والمستوى الثقافي للشعب المصري، وأن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن المستقبل مشرق؛ منها دخول مصر لمجموعة بريكس والذي من شأنه أن يكون عاملا قويا في حل الأزمة الاقتصادية.