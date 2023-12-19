«تموين الشرقية»: توزيع 24 طن سكر في ديرب نجم والقرين بسعر 27 جنيها للكيلو

قامت مديرية التموين بمحافظة الشرقية بتوزيع عدد 4 أطنان من السكر الأبيض من الحصة الواردة بالقرين، بسعر 27 جنيها للمواطنين، بواقع 2 كيلو لكل شخص، وذلك ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية ضمن خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

توزيع 4 أطنان سكر بالقرين

وزعت مديرية التموين طن سكر بمناطق القلعة والعصلوجي والمدابحة، بينما تم توزيع طن في المسيلملت والنجاجرة والزيدانية، وطن في العجايلة والمرور، وطن بمناطق متفرقة بالحشاشين والقصاصين والدرايزة والشتيات، كما تم توزيع نصف طن بمصالح حكومية بالمدينة.

20 طن سكر في ديرب نجم

كما تم ضخ 20 طنا من السكر الأبيض بسعر 27 جنيها في مدينة ديرب نجم، وتوزيعها على محلات وسلاسل تجارية بنطاق المدينة، بحسب ما ذكرته وكيل وزارة التموين بالشرقية، فايزة عبدالرحمن، لـ«الوطن».

وأكدت وكيل وزارة التموين، وجود رقابة مشددة على المحلات التجارية ومنافذ التموين، كما يتم متابعة توزيع السكر بسعر 27 جنيها لضمان وصوله بسعر المبادرة التي تستهدفها الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.