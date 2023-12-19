«الأزهر العالمي للفتوى»: كفالة اليتيم واجب على الأهل والأقارب والمجتمع

قالت الدكتورة أميرة رسلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنَّ التعامل مع اليتيم بالحسنى وفضل رعايته أمر عظيم، لافتة إلى أنه يجب تناولها داخل الأسر بشكل أسري لتسليط الضوء على هذه الفئة في المجتمع.

رعاية اليتيم واجب ديني واجتماعي

وأضافت أميرة رسلان، في حوارها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ رعاية اليتيم واجب ديني واجتماعي وليس مجرد تخصيص يوم لليتيم كل عام نهتم فيه، بل يجب أن يكون أمرا مستمرا، فهم جزء من المجتمع سيخرجون إليه ويختلطون به.

وتابعت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنَّ عدم الاهتمام باليتيم تقصير، فاليتيم لا ذنب له أو اختيار في فقده لأحد أبويه أو كليهما، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة»: «الحديث النبوي الشريف فيه توجيه لأن نسارع في كفالة اليتيم لتحصيل الأجر وهو باب للعبادة مفتوح لدخول الجنة وصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم».

أجر كفالة اليتيم

واستطردت: «ابحث عن اليتيم حولك واكفله وتولاه بالرعاية لتحظى بصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأجر كفالة اليتيم تفتح الأبواب لكل المحيطين به للمسارعة للقيام بهذا الدور، وهو أجر عظيم إذا ما قورن بما قد يحتاجه العبد من عبادات وطاعات واهتمام بالمعاملات على مدار سنوات طويلة للوصول لهذه المرتبة».