رئيس مركز ملوي يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي بتونا الجبل

قام اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا، بجولة ميدانية اليوم، بمجلس قروي تونا الجبل، لمتابعة أعمال إنشاء مشروع الصرف الصحي، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة، والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية بالمشروعات وتذليل العقبات أثناء التنفيذ.

مشروعات الصرف الصحي في المنيا

وخلال الجولة، تفقد «السايس» أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية العرين البحري وقرية نزلة تونا الجبل، للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع، وتسريع منظومة العمل وتذليل كافة المشكلات والمعوقات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لإحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

رئيس مركز ملوي يستمع لآراء المواطنين

كما استمع رئيس المركز لآراء المواطنين حول مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بحضور مؤمن صلاح نائب رئيس المركز ومحمد راضي سكرتير قرية تونا الجبل، وأحمد راجح منسق حياة كريمة، وعدد من الجهات المعنية.