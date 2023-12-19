ائتلاف نزاهة: سنعرض تقاريرنا عن الانتخابات بجنيف لنقل تجربة مصر

قال الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والمتحدث باسم ائتلاف نزاهة، أن الائتلاف بكافة أعضائه عمل على قدم وساق لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، وأصدر المتابعون الدوليون الميدانيون تقارير حول مجريات سير العملية الانتخابية.

عرض تقارير المتابعيين الدوليين بجنيف

وأوضح المتحدث باسم «نزاهة» لـ«الوطن» أنه سيقوم بعرض تقارير المتابعيين الدوليين، التي تشمل رؤيتهم للانتخابات الرئاسية 2024 على ملف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان في جنيف، بهدف نقل الصورة الحضارية التي قدمها الشعب المصري والتجربة المصرية الناجحة في تنظيم انتخابات رئاسية منضبطة وسط تحديات خارجية كبرى.

وأكد عقيل أن التقارير تتضمن دلائل قاطعة على قوة نسيج المجتمع المصري وتلاحمه، والمواطنة العالية التي يتمتع بها المصريون، وأن مصر تمضي قدما نحو جمهورية جديدة تحتضن كافة فئات المجتمع المختلفة على رأسهم ذوي الهمم.

المشهد الانتخابي يؤكد زيادة الوعي لدى المجتمع المصري

ولفت إلى أن وجود المرأة المصرية في أولى الصفوف خلال أيام الاقتراع وتصدرها المشهد الانتخابي هو نتيجة ما وصلت إليه من وعي وتمكين، حيث قال: «وجود المرأة والشباب بهذه النسب الكبيرة في الانتخابات الرئاسية خير دليل على زيادة الوعي السياس لديهم ونجاح الجهود التي بُذلت من قبل مصر على مدار السنوات الماضية في تمكينهم وجعلهم شريك أساسي في التنمية، كل هذه الأمور تم توثيقها في التقارير التي سنعرضها بجنيف».

واختتم: «المشهد الانتخابي لهذا العام أكد على زيادة الوعي، وأن المجتمع المصري أصبح يقدر دور المرأة المصرية والشباب وذوي الهمم ويتعامل معهم كشريك أساسي دون وجود أي شكل من أشكال العنصرية أو التمييز».