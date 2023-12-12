منسق «ائتلاف نزاهة»: تابعنا 2694 لجنة فرعية على مستوى 10 محافظات

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت ومنسق ائتلاف نزاهة، إن دور الائتلاف متابعة سير عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية في لجان مصر، موضحا أن المراقبين يبلغ عددهم 100 شخص، ما بين متابعين دوليين ومرافقيهم ومترجميهم، وما بين غرف العمليات في مقر «ماعت» أو البعثة الدولية.

متابعة 2694 لجنة فرعية

وأضاف «عقيل»، خلال مكالمة هاتفية مع قناة «DMC»، اليوم الثلاثاء، أنه تم متابعة 2694 لجنة فرعية على مستوى 10 محافظات، رغم أننا مسبقا أعلنا أننا نستهدف متابعة 2400 لجنة فرعية فقط يتم زيارتها ولكن تجاوزنا العدد.

وتابع رئيس مؤسسة ماعت ومنسق ائتلاف نزاهة: «لم نختر لجانا بعينها ولكننا اخترنا 10 محافظات طبقا للتوزيع الجغرافي والكثافة المرتفعة، وقربها من القاهرة لتسهيل الانتقال على المراقبين».