رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

منسق «ائتلاف نزاهة»: تابعنا 2694 لجنة فرعية على مستوى 10 محافظات

كتب:

مريم جاد
09:05 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
رئيس مؤسسة ماعت ومنسق ائتلاف نزاهة

رئيس مؤسسة ماعت ومنسق ائتلاف نزاهة

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت ومنسق ائتلاف نزاهة، إن دور الائتلاف متابعة سير عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية في لجان مصر، موضحا أن المراقبين يبلغ عددهم 100 شخص، ما بين متابعين دوليين ومرافقيهم ومترجميهم، وما بين غرف العمليات في مقر «ماعت» أو البعثة الدولية.

متابعة 2694 لجنة فرعية 

وأضاف «عقيل»، خلال مكالمة هاتفية مع  قناة «DMC»، اليوم الثلاثاء، أنه تم متابعة 2694 لجنة فرعية على مستوى 10 محافظات، رغم أننا مسبقا أعلنا أننا نستهدف متابعة 2400 لجنة فرعية فقط يتم زيارتها ولكن تجاوزنا العدد.

وتابع رئيس مؤسسة ماعت ومنسق ائتلاف نزاهة: «لم نختر لجانا بعينها ولكننا اخترنا 10 محافظات طبقا للتوزيع الجغرافي والكثافة المرتفعة، وقربها من القاهرة لتسهيل الانتقال على المراقبين».

اقرأ المزيد:

حزب «أبناء مصر»: مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 يُدرس في التاريخ

محافظ البحر الأحمر يتابع سير الانتخابات الرئاسية 2024

أحمد الدريني يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

الدكتور محمود مسلم يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

عضو «رجال الأعمال المصريين» تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

وفاء عامر تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

«القومي للإعاقة»: ذوو الهمم قدموا صورة إيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024
بقلم مريم جاد