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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

نائب بـ«الشيوخ» مهنئا الرئيس السيسي: نتيجة الانتخابات تعكس تمسك المصريين بالاستقرار

كتب:

حسام أبو غزالة
05:20 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

هنأ النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه الساحق في انتخابات الرئاسة وحصوله على ما يقرب من 40 مليون صوت.

وأكد هاشم، أن حصول الرئيس السيسي، على تلك الأصوات غير المسبوقة في أي عملية انتخابية دليل على تمسك المصريين به للعمل على استمرار الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس السيسي في جميع المجالات.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مقابلة منافسيه في انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن القيادة السياسية ترسخ سياسة جديدة لم نشهدها من قبل، في الاستحقاقات السابقة، ودليل قوي على أهمية التعددية في العمل السياسي.

وأكد أن لقاء الرئيس بمرشحي الرئاسة يعد امتدادا للمشهد الحضاري والملحمة التي قام بها المصريون خلال الانتخابات الرئاسية، الذين اصطفوا بالملايين أمام صناديق الانتخابات لكي يبعثوا رسالة للعالم بأن جميع المصريين على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي.

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