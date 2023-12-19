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مسؤول أممي: ارتفاع عدد الضحايا المدنيين بغزة غير مسبوق في التاريخ

كتب:

مريم جاد
06:05 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

أفاد تور وينسلاند، المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط خلال تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الوضع في غزة والضفة الغربية مقلق للغاية.

وأضاف المنسق الأممي، أنه يدعو لإطلاق سراح المحتجزين في غزة ويندد في نفس الوقت بقصف المدنيين الفلسطينيين في القطاع، فارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة أمر غير مسبوق في التاريخ، ونطاق الدمار في غزة غير مسبوق ولا يمكن تحمله وكل من يرتكب العنف يجب أن يحاسب.

وتابع: «أدعو كل الأطراف لضبط النفس وحماية المدنيين، ولابد من تمكين طرفي الصراع من العودة لحل الدولتين».

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