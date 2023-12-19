محافظ الفيوم يشهد تسليم أصول 4 وحدات إنتاجية للسيدات بقيمة 513 ألف جنيه

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تسليم أصول 4 وحدات إنتاجية، لـ4 جمعيات أهلية قاعدية بقرى مركز يوسف الصديق، بقيمة تتجاوز 513 ألف جنيه، لتمكين المرأة الريفية اقتصاديًا، بالتعاون بين برنامج «فرصة»، ومؤسسة بنك الكساء المصري، وكذلك توقيع عقود السيدات المستفيدات من الأصول لعدد 60 سيدة بالقرى المستهدفة، بجانب تسليمهن شهادات اجتياز الدورة التدريبية على حرفة الخياطة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم المرأة المصرية، في إطار التنسيق بين المحافظة، ووزارة التضامن الاجتماعي، في المنحة المقدمة من البنك الدولي، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمت بأحد المنتجعات السياحية على ضفاف بحيرة قارون.

تسليم أصول ومكونات أعمال الخياطة

في بداية كلمته، رحب محافظ الفيوم، بوفد مؤسسة بنك الكساء المصري، والمستفيدات من برنامج «فرصة»، معربًا عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤسسة على أرض الفيوم، لتسليم أصول ومكونات أعمال الخياطة، لعدد 4 وحدات إنتاجية، بعدد 4 جمعيات قاعدية بمركز يوسف الصديق، وهي جمعيات تنمية المجتمع المحلي ببطن إهريت، وتنمية المجتمع المحلي بالحامولي، وتنمية المجتمع المحلي بالريان، وجمعية مرام الخير بمنطقة جبل النجار بقرية الشواشنة.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

ويأتي ذلك في إطار التعاون البناء والمثمر بين مؤسسة بنك الكساء المصري، وبرنامج «فرصة»، بوزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع محافظة الفيوم، بما يعود بالنفع على السيدات المعيلات بالقرى الأكثر احتياجاً، في ظل شريك قوي كمؤسسة «بنك الكساء المصري»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن دعم الأسر الأولى بالرعاية.

استهداف 60 سيدة مستفيدة

وأشار المحافظ إلى أنّ أصول الوحدات الإنتاجية بالجمعيات الأهلية تستهدف 60 سيدة مستفيدة، بعدد من قرى مركز يوسف الصديق، لافتًا إلى أنّ الدولة المصرية منذ عام 2014 تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً من أبناء الوطن، من خلال توفير مشروعات تنموية صغيرة لهم، بما يسهم في اعتمادهم على أنفسهم والانتقال من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج.

وتابع أنّ ذلك في إطار محور التمكين الاقتصادي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، من خلال تدخلات الحماية الاجتماعية اللازمة لقرى الريف، مؤكدًا على المستفيدات من الوحدات الإنتاجية بالحفاظ على أصولها من معدات وخامات ومستلزمات إنتاج، والتمسك بتلك الفرص التي تعد باب رزق كبير للارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهن.

السيدات ضمن الفئات المنتجة بالمجتمع

وأضاف محافظ الفيوم، أنّ الاحتفالية اليوم لأول مجموعة من السيدات اللائي تدربن على حرفة الخياطة، ومشاهدة باكورة أعمالهن من الملابس، بما يؤكد أنّ أولئك السيدات أصبحن من الفئات المنتجة بالمجتمع، وسيساهمن بشكل كبير في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهن خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أنّ برنامج «فرصة» يساعد في نقل الفئات المستهدفة إلى مستوى اقتصادي أفضل، مثمنًا دور مؤسسة بنك الكساء المصري في تدريب السيدات على حرفة الخياطة بشكل جيد، بهدف انتاج صناعات جيدة، موضحًا أنه كلما زادت الوحدات الإنتاجية بالقرى، كلما زادت فرص العمل وتحقيق دخل آمن بشكل جيد للفئات المستهدفة، وهو ما تسعى الدولة المصرية إليه خلال السنوات العشر الأخيرة، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

خطوات جريئة من خلال الإصلاح الاقتصادي

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه في ظل تغير السياسة العامة للدولة المصرية، بجعل المواطن شريكاً أساسياً في التنمية والبناء، مما حدا بالقيادة السياسية إلى أن تخطو في سبيل ذلك خطوات جريئة من خلال الإصلاح الاقتصادي الممتد، للوصول إلى الجمهورية الجديدة، واتخذت الدولة من أجل ذلك قرارات صعبة في ظل ظروف حرجة وتحديات تواجه معظم دول العالم، مؤكدا أهمية التشبيك بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في إطار من القانون لدفع عجلة البناء والتنمية.

تفعيل التعاون بين بنك الكساء والتضامن

ومن ناحيته، قدم نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الكساء المصري لتطوير الأعمال، الشكر لمحافظ الفيوم لتعاونه البناء، مثمنًا جهوده المتميزة للارتقاء بمختلف القطاعات على أرض المحافظة، معربًا عن سعادته بالمشاركة في احتفالية تسليم أصول عدد 4 وحدات إنتاجية من معدات وأدوات ومستلزمات إنتاج الملابس، إلى عدد 4 جمعيات أهلية قاعدية مستهدفة بقرى مركز يوسف الصديق، وذلك بهدف الانطلاق إلى وضع أفضل لأسر الفئات العاملة بتلك الوحدات الإنتاجية، من خلال تفعيل برتوكول التعاون المبرم بين مؤسسة بنك الكساء المصري، ووزارة التضامن الاجتماعي.

تدريب السيدات وتسويق أعمالهن

وأضاف أنّ الأصول التي تم تسليمها اليوم للوحدات الإنتاجية بالجمعيات الأهلية المستهدفة، بقيمة 513 ألفا و496 جنيها، بواقع 128 ألفا و374 جنيها لكل وحدة، وتشمل الأصول لكل وحدة إنتاجية ماكينة خياطة نصف كمبيوتر، وماكينة أوفر نصف كمبيوتر 4 فتلة، ومقص دار 10 بوصة ستان، ومكواة بخار بالطاولة الخاصة بها، وطاولة خشب لقص القماش ومستلزمات تشغيل، لافتًا إلى أنّ مؤسسة بنك الكساء المصري تقوم بتدريب السيدات، ثم تسويق صناعاتهن وأعمالهن التي يتم إنتاجها من خلال الوحدات المخصصة لذلك، في إطار العقد المبرم بين السيدات المستفيدات بالجمعيات الأهلية المستهدفة، ومؤسسة بنك الكساء المصري.

معرض إنتاج السيدات المتدربات

وعلى هامش الفعاليات، تفقد محافظ الفيوم معرضًا مصغرًا لإنتاج السيدات المتدربات من أعمال الملابس والمفروشات، كما قام المحافظ بتسليم السيدات المتدربات شهادات اجتياز الدورة التدريبية على حرفة الخياطة.