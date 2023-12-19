محافظ الفيوم يسلم مفاتيح 48 منزلا بعد إعادة إعمارها بمنطقة الصفيح

سلّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مفاتيح عدد 48 منزلًا، بعد إعادة إعمارها للأسر الأولى بالرعاية بتكلفة 12 مليون جنيهًا، في منطقة الصفيح بقرية الشيمي، وذلك بالتعاون بين محافظة الفيوم، ومؤسسة «صناع الخير» للتنمية، ومجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، إحدى الشركات الداعمة لمؤسسة «صناع الخير» في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتفقد محافظ الفيوم، عددًا من المنازل التي تم إعادة إعمارها بمنطقة الصفيح بقرية الشيمي، التابعة لمركز يوسف الصديق، للوقوف على ما تم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة، من أسقف خرسانية، وتجهيزات لفرشها، والمتطلبات الأساسية من الأدوات المنزلية والكهربائية، كما قام بتسليم مفاتيح المنازل التي تم إعمارها للمستفيدين، بجانب افتتاحه لأعمال تطوير معمل الكمبيوتر، وتفقد القافلة الطبية المجانية بالمدرسة الابتدائية بالقرية نفسها.

تطوير المنطقة وتوفير حياة كريمة

وأوضح محافظ الفيوم، أنّ المنازل التي تم إعمارها ورفع كفاءتها بمنطقة الصفيح بقرية الشيمي، جاء تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار المشروع القومي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يجعل المنطقة من المناطق الأكثر تطورًا، من خلال التعاون المثمر والبناء بين قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية من جانب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من جانب، آخر بما يعود بالنفع على المواطن، وأعرب المحافظ خلال فعاليات تسليم مفاتيح المنازل عن بالغ سعادته لمشاركة أهالي القرية فرحتهم بتطوير منازلهم.

محافظ الفيوم يستمع لشكاوى المواطنين

والتقى محافظ الفيوم، عقب افتتاح المنازل وتسليم مفاتيحها للمستفيدين، بعددٍ من أهالي قرية الشيمي، واستمع لمطالبهم ومشكلاتهم، موجهًا بدراستها والعمل على إيجاد حلول إيجابية لها من خلال الجهات المعنية، مؤكدًا على التواصل الدوري مع المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، من خلال اللقاءات الدورية التي تعقد بمقر الوحدات المحلية لمجالس المدن أسبوعيًا بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، بجانب اللقاء الدوري لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، فضلًا عن اللقاءات التي تتم خلال الجولات التفقدية والزيارات الميدانية المتعددة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

إعمار 48 منزلا للأسر الأولى بالرعاية

ومن ناحيته، شكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، محافظ الفيوم لدعمه الدائم للعمل الخيري وقضايا المجتمع المدني، وتذليله كافة العقبات أمامهم لتنفيذ مشروعاتهم الخدمية بالقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع المحافظة، مشيرًا إلى أنّ عمليات الإعمار والتأهيل بمنطقة الصفيح بقرية الشيمي التابعة لمركز يوسف الصديق، شملت عدد 48 منزلًا للأسر الأولى بالرعاية على مرحلتين.

إعادة بناء وإعمار المنازل بالكامل

وأضاف أنّ أعمال التدخلات بمنطقة الصفيح بقرية الشيمي شملت إعادة بناء المنازل، من أعمال أسقف خرسانة، وأرضيات، وسباكة ودهانات، وأعمال الأبواب والشبابيك، وسيراميك الحمامات والمطابخ، وفرش كل منزل بغرفتي نوم، وغرفة استقبال، ومطبخ خشب بالرخام، وأجهزة كهربائية ومنزلية لكل منزل عبارة عن غسالة وثلاجة وبوتجاز ومروحة.

تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

وأكد رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة صناع الخير، أنّ أعمال إعادة الأعمار بمنطقة الصفيح بقرية الشيمي التابعة لمركز يوسف الصديق، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية التنفيذية والأهلية والقطاع الخاص، من خلال مسؤوليته المجتمعية بهدف تنفيذ حزمة تدخلات تنموية دعمًا للتمكين الاجتماعي والارتقاء بالمنظومة التعليمية بهذه القرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وصبري عبد الحميد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتنمية والاستثمار منسق مبادرة حياة كريمة بالوزارة، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وياسمين راشد رئيس قطاع التسويق والمسئولية المجتمعية بمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وهاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، والدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بالمؤسسة، ومحمود الحجر مدير فرع المؤسسة بالفيوم.