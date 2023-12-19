محافظ الفيوم يتفقد قافلة طبية مجانية للأطفال في قرية الشيمي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال تطوير معمل الكمبيوتر، إلى جانب القافلة الطبية المجانية بالمدرسة الابتدائية بمنطقة الصفيح بقرية الشيمي بدائرة مركز يوسف الصديق، والتي نظمتها مؤسسة «صناع الخير» للتنمية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، في القطاعين الخدمي والتنموي، للوقوف بجانب الأولى بالرعاية من المواطنين ومتابعة العمل بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

وتهدف القافلة الطبية إلى الحفاظ على صحة أطفال القرية بإجراء كافة التدخلات الطبية المطلوبة بداية من توقيع الكشف والاكتشاف المبكر لأمراض الأكثر تأثيرًا على صحة الطفل ومستوى تحصيله الدراسي، وتقديم العلاج الدوائي، وإجراء العمليات الجراحية وتسليم النظارات الطبية له.

رفع كفاءة معمل كمبيوتر بالمدرسة

وشهدت القرية أيضًا، رفع كفاءة معمل الكمبيوتر بالمدرسة الابتدائية بالقرية، من خلال دهانه، وتوفير عدد 10 أجهزة كمبيوتر بالطابعة، وجهاز برنتر، وبروجيكتور، ومكاتب، وطاولات وكراسي.

وتفقد محافظ الفيوم، تنظيم قافلة طبية موسعة للكشف على تلاميذ المدرسة، والكشف المبكر عن الأمراض التي تؤثر على التحصيل الدراسي لهم، مثل الأنيميا والسكر وضعف النظر، مع توفير العلاج اللازم والنظارات الطبية بالمجان، مع تحويل الحالات المتقدمة للمستشفيات المتخصصة المتعاملة مع مؤسسة صناع الخير.

إطلاق مبادرة عينك في عنينا

وأوضح مسؤولو صناع الخير، إنه تم إطلاق مبادرة «عنيك في عنينا» لكل محافظات الجمهورية، ومن خلالها تم تنظيم 200 قافلة طبية متخصصة بالفيوم، والتي جرى خلالها وقعت الكشف على ما يزيد عن 120 ألف مواطن من سكان 200 قرية كبيرة وتابع ونجع في أنحاء المحافظة.

إجراء 10 آلاف عملية عيون

وخلال المبادرة، تم إجراء 10 آلاف عملية جراحة عيون، وتوزيع 50 ألف عبوة دواء، وتسليم 25 ألف نظارة للتلاميذ بمختلف قرى محافظة الفيوم، كما تم إطلاق مبادرة «أولادنا في عنينا» ونجحت في مسح طبي داخل 35 مدرسة، وحماية 25 ألف طالب بالمدارس المستهدفة، كما تم إعادة إعمار 11 قرية من القرى الأشد احتياجًا شملت كل مراكز المحافظة.

إطلاق مبادرة شريان حياة

كما تم إطلاق مبادرة «شريان حياة» بالفيوم لتوصيل مياه الشرب النقية للمنازل، وتمكنت المبادرة من توصيل 2000 وصلة لـ 2000 منزل، ومبادرة «مراكز استدامة للتمكين الاقتصادي» للسيدات المعيلات بالفيوم، وإحياء الحرف التراثية، بإنشاء مركز استدامة لصناعة الحرف اليدوية بدار السلام، وتوزيع مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر على ما يزيد عن 100 أسرة.

إطلاق مبادرة «نور حياة»

كما تم إطلاق مبادرة «نور حياة» للكشف على أمراض العيون بالفيوم، بجانب توزيع مساعدات موسمية تنوعت ما بين كراتين موارد غذائية وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي، حيث تجاوزت استثمارات صناع الخير التنموية المستدامة داخل الفيوم 200 مليون جنيه خلال آخر 5 سنوات.