أبناء شمال سيناء يحتفلون بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات: «كمل مشوارك»

نظّم أبناء العائلات والقبائل بمحافظة شمال سيناء، مسيرة حاشدة بالسيارات، بساحل بحر العريش، تجمع فيها أكثر من 200 سيارة، برعاية حزب مستقبل وطن وقياداته بالمحافظة.

الشيخ زويد تحتفل بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات

وقال أمطير النصايرة، أحد أبناء الشيخ زويد: «أتينا من الشيخ زويد ورفح بمسيرة بالسيارات، لنعبر نحن أبناء الشيخ زويد ورفح، عائلات وقبائل، لحبنا وتقديرنا للرئيس عبد الفتاح السيسي، مكملين معه المشوار، ونقول كلمة واحد نحن معك».

أمّا الشيخ محفوظ، شيخ عشيرة الحمايدة، فقال: «لقد شارك في المسيرة كافة العائلات بوسط الشيخ زويد، وانطلقت منذ الواحدة ظهرا، حتى وصلت جامعة سيناء بساحل العريش، واستمرت حتى الساعة الخامسة، وتعتبر أطول مسيرة بالسيارات يشارك بها كافة أطياف المجتمع السيناوي».

فيما أضاف الشيخ عبد الله المعني، أن أبناء القبائل حرصوا على التواجد في دعم وانتخاب الرئيس، ثمّ الاحتفال بفوزه اليوم في فرحة نابعة من القلب، دعما للرئيس لاستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية.

وعلّق المحتفلون صور الرئيس وأعلام مصر على سياراتهم التي جابت شوارع العريش، والطريق الساحلي، قادمة من الشيخ زويد، وبئر العبد، وقرى وسط سيناء للمشاركة في احتفالات فوز الرئيس السيسي، بفترة رئاسية جديدة.