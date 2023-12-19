محافظ شمال سيناء يلتقي مبعوث الحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية

التقي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، المبعوث الخاص للحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية في الشرق الأدنى والأوسط دايكي بوتسل، والسفير الألماني في القاهرة فرانك هارتمان الي مدينة العريش، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

المحافظ يستعرض جهود نقل المساعدات إلى غزة

واستعرض المحافظ الدور الكبير الذي تقوم به مختلف مؤسسات الدولة في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري في شمال سيناء.

وثمّن المحافظ موقف الحكومة الألمانية الذي طاله تغيير ملموس تكشف في وصول المبعوث الخاص للحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية في الشرق الأدنى والأوسط إلي شمال سيناء، وتقديم مساعدات إلي قطاع غزة.

3 طائرات قادمة من ألمانيا

وأشار محافظ شمال سيناء إلى وصول 3 طائرات قادمة من ألمانيا محملة بالمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، اليوم وغدا.

وقالت المبعوث الألماني، إن ألمانيا تعد أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية منذ عدة سنوات، حيث قامت بزيادة حجم دعمها في الأسابيع الأخيرة إلى أكثر من الضعف.

من جانبه، وجه فرانك هارتمان سفير ألمانيا في القاهرة شكره لمصر على الجهد الحثيث الذي تبذله في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإيصال المساعدات التي تقدمها ألمانيا، بشكل مستمر.