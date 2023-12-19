«التضامن»: توقيع بروتوكولات لفتح حضانات بمناهج علمية متطورة في مراكز الشباب

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكولات تعاون من وزارة الشباب والرياضة؛ لافتتاح حضانات بمناهج علمية مستحدثة بمراكز الشباب، إذ تضم وزارة الرياضة ما يقرب من 4500 مركز شباب بجميع المحافظات.

تطوير قطاع الطفولة المبكرة

وقالت القباج، في تصريح لـ«الوطن»، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بتعزيز وتطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر ودعم المؤسسات الرائدة بهذا المجال، وضمان انتشار خدماتها في مختلف أنحاء البلاد لتلبية الاحتياجات التعليمية المتنوعة للمواطنين، وتنمية مدارك الأطفال والاهتمام النفسي بهم في المرحلة العمرية المبكرة، لافتة إلى أن الوزارة وضعت نصب أعينها الاهتمام الكبير بإعداد الأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات للتعامل مع الأطفال داخل الحضانات بصورة جيدة، وأيضا الكشف المبكر عن صعوبات التعلم الذي لا تستطيع بعض الأسر اكتشافه، مع توفير بيئة مناسبة للطفل حسب المنطقة التي ينشأ فيها.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحضانات التابعة لبرنامج تكافل تستهدف من سن يوم حتى 4 سنوات، مشيرة إلى أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة يضم مليون طفل بـ1200 حضانة، تقع تحت إشراف وزارة التضامن، في الوقت الذي تستهدف فيه التوسع بالحضانات لتتم زيادة عدد الأطفال بهذه الحضانات إلى 8 ملايين طفل.

برامج تدريبية لتنمية قدرات الأخصائيات داخل الحضانات

وأوضحت القباج، أن وزارة التضامن وضعت عدة برامج تدريبية وحقائب لتنمية قدرات الأخصائيات داخل الحضانات واعتماده من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، كما أن هناك توفقا من خلال برنامج بين رجال الدين حتى لا يتم تطعيم الأطفال بأفكار متطرفة وهدامة.