حملات مكثفة على المنشآت الغذائية في ميت غمر بالدقهلية

قاد اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، حملة مكبرة على عدد من الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من مدى جودة المنتجات المقدمة للمواطنين من خلال لجنة خماسية مشكلة المكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات.

حملة تموينية مكبرة على المنشآت الغذائية

وبحسب البيان، قال رئيس مجلس مدينة ميت غمر إن الحملة أسفرت عن تحرير 13 محضرا متنوعا بين تموين ومحاضر العمل دون ترخيص وعدم وجود اشتراطات صحية ونقص في الشهادة الصحية، بالإضافة عدم إعلان عن الأسعار وجرى إعدام 25 كيلو مواد غذائية متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

المراقبة المستمرة على الأسواق بالدقهلية

وأشار رئيس مجلس المدينة إلى أن الحملات مستمرة في الفترتين الصباحية والمسائية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وذلك حفاظا على الصحة العامة من خلال المراقبة المستمرة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين، وسيكون هناك حملات مكثفة على المجمعات الاستهلاكية والمجازر وثلاجات حفظ اللحوم.