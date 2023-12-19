إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم «الحريفة» استعدادًا لطرحه في السينمات

أطلقت شركة «تي فيجن»، الإعلان الرسمي لفيلم «الحريفة» المقرر عرضه يوم 4 يناير المقبل، في السينمات المحلية، و11 يناير في جميع الدول العربية، وذلك على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

ويظهر في فيلم الحريفة، مجموعة من ضيوف الشرف سواء لاعبي كرة سابقين، مثل عبد الستار صبري، وأمير عبد الحميد، وتامر بيجاتو وجمال حمزة، وصانعو محتوى مثل عمر الطوبجي، ومشاهير التيك توك مثل شبيه صلاح وماني وفاندايك.

الفيلم من بطولة مجموعة من الشباب، أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص لـ بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق، أحمد حسام ميدو، كممثل لأول، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، ومن إنتاج شركة «تي فيجن» طارق الجنايني.

‎وتدور أحداث فيلم الحريفة، حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.