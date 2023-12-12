إطلاق البوستر الرسمي لفيلم «الحريفة» استعدادا لطرحه بالسينمات

طرحت شركة «تي فيجن» طارق الجنايني، المنتجة لفيلم «الحريفة»، البوستر الرسمي للعمل، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائية بموسم أفلام رأس السنة، والمقرر له يوم 4 يناير في مصر، و11 يناير بجميع الدول العربية.

تفاصيل فيلم الحريفة

وتدور أحداث فيلم «الحريفة» فى إطار تشويقى حول مجموعة من الشباب، من بينهم لاعب كرة تضعه الحياة فى ظروف خاصة، فتنقلب رأسًا على عقب، ويقرر الانتقال إلى مدرسة حكومية ويغير مسار حياته بدلا من المدرسة الدولية التى كان بها، لتبدأ الأحداث فى تصاعد مستمر بعد أن يتلقى بمجموعة من الشباب من خلفيات اجتماعية مختلفة عنه، ويبدأون رحلتهم فى تحقيق حلمهم من خلال المشاركة فى بطولة رياضية من أجل الحصول على جائزتها.

أبطال الفيلم

فيلم «الحريفة» من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، أحمد غزي، خالد الذهبى، وآخرين، بالاضافة لعدد من ضيوف الشرف من بينهم شريف دسوقي، وبيومي فؤاد، وهو من إخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح.