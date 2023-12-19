محافظ الوادي الجديد يشهد فعاليات تخرج الدفعة الأولى من برنامج «المرأة تقود»

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، الفعالية التي أقامتها المحافظة بمناسبة انتهاء تدريب الدفعة الأولى من برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، والتقت خلالها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بالمتدربات عبر الفيديو كونفرانس، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

محافظ الوادي الجديد يهنئ خريجات البرنامج

وهنأ المحافظ المتدربات بالبرنامج الذي استمر لمدة 23 يومًا تدريبيًا، شاركت فيه 124 من السيدات والفتيات من مختلف الفئات والمراحل العمرية، مقدمًا الشكر للأكاديمية لجهودها البارزة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وعناصر الجهاز الإداري بالدولة كصرح تدريبي رائد محليًا وإفريقيًا، كما أعرب عن تقديره لكافة المنسقين والمدربين القائمين على تنفيذ البرنامج على أرض المحافظة خلال الفترة الماضية.

مدرسة تأهيل المرأة للقيادة

من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي للأكاديمية حرصها على المشاركة افتراضيًا في فعالية انتهاء الدفعة الأولى من البرنامج لما تمثله مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة وبرامجها المختلفة من مكانة وأولوية خاصة بين البرامج التي تقدمها الأكاديمية تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بدعم تمكين المرأة وتأهيلها للقيادة.