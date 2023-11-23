«تعليم السويس» تشيد بتطبيق اليوم الرياضي بمدارس المحافظة

أشاد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة السويس، بتطبيق اليوم الرياضي بمدارس المحافظة، مشيرا إلى جودة التنوع في الأنشطة مما جعل هناك تفاعل مع التجربة.

ممارسة الأنشطة التربوية تساعد في تكوين وبناء شخصية الطالب

في السياق ذاته، أشار وكيل الوزارة إلى أن التنوع في الأنشطة بين المكتبات والحاسب الآلي والاقتصاد المنزلي، من شأنها تكوين وبناء شخصية الطلاب وزيادة الوعي وروح الانتماء وغرس قيم المنافسة والتعاون بين الطلاب، كما أشاد عمارة بتنوع فقرات البرامج الإذاعية التي تشمل برامج لتوعية الطلاب بضرورة المحافظة علي البيئة.

وقال عمارة خلال بيان لمديرية التربية والتعليم، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة التربوية التي تهدف إلى تشجيع الطلاب والطالبات، واكتشاف المواهب في كل المجالات والعمل على تنمية مهاراتهم وتمكينهم من مواصلة التفوق وخلق جيل قادر على الابتكار، والإبداع وتحمل المسؤولية.