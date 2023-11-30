وكيل «تعليم السويس»: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

قال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة السويس، إن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي واجب وطني يستوجب من الجميع ممارسة حقه في التصويت.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة السويس، خلال اجتماع عقده مساء اليوم، مع قيادات المديرية من مدراء عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المدارس التي تكون بها لجان انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية للعمل على تجهيز وإعداد اللجان بأفضل حالتها في استقبال الناخبين أن الحق الانتخابي حق مشروع ومتاح لأي فرد أن يمارس بكل حرية.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، موجهاً خلال الاجتماع الذي عقد لمراجعة إتمام جاهزية المدارس التي وقع عليها الاختيار للمشاركة كلجان للانتخابات الرئاسية، موجها ضرورة التأكد من انتهاء صيانة المدارس، وإخلائها من أي عملية تعليمية أو خلافه أثناء أيام التصويت، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.