تحرير 6 محاضر تموينية ضد جزارين في بني سويف

كشف المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة بني سويف، عن تحرير 6 محاضر تموينية، ضد جزارين، بسبب الذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم تغطية اللحوم بالشاش.

الذبح خارج المجازر الحكومية

وقال وكيل تموين بني سويف، خلال تصريحات لـ«الوطن»: «تمكنت عدة حملات تموينية على مدار الأسبوع، من تحرير 6 محاضر تموينية ضد جزارين بقرى ومدن المحافظة، بينهم 5 محاضر ضد جزارين لقيامهم بحيازة وعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المُرخصة، بالإضافة إلى تحرير محضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض».

حملات مكثفة على محلات الجزارة في بني سويف

وشنت مديرية التموين في محافظة بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة تموينية على محلات الجزارة لمتابعة التزامها بالإجراءات القانونية المتبعة، والذبح داخل المجازر الحكومية من عدمه وتغطية اللحوم بالشاش الأبيض لضمان سلامتها وعدم تلوثها.

تكثيف جهود مراقبة الأسواق والمنشأت الغذائية في بني سويف

ووجه وكيل تموين بني سويف، باستمرار وتكثيف جهود مراقبة محلات الجزارة ومحلات الأغذية، لضمان سلامة المنتجات المعروضة، وبمشاركة كل الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة للمخالفين.