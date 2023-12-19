بتمويل يصل إلى مليون جنيه.. تفاصيل وشروط قرض «إرادة» لذوي الهمم

تتيح البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، مجموعة متنوعة من برامج التمويل الشخصية، التي تناسب جميع فئات المجتمع، من الموظفين وأصحاب الأعمال الخاصة والهيئات الحكومية المصرية، ومن بين هذه البرامج، القرض الشخصي لذوي الهمم من بنك أبوظبي التجاري - مصر.

قرض إرادة من بنك أبوظبي التجاري -مصر

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، تفاصيل وشروط قرض إرادة لذوي الهمم من بنك أبوظبي التجاري -مصر، والمستندات المطلوبة للحصول على القرض.

تفاصيل وشروط قرض إرادة من بنك أبوظبي التجاري

- قيمة القرض: تصل إلى مليون جنيه.

- فترة سداد القرض: 8 سنوات.

- الفائدة على القرض: 3%.

شروط الحصول على قرض إرادة من بنك أبوظبي التجاري

- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض الشخصي عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا عند انتهاء مدة القرض.

المستندات المطلوبة

- بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

- إيصال مرافق حديث.

- خطاب اثبات عمل.

- خطاب تحويل المرتب.

اجتماع البنك المركزي

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، آخر اجتماع لها في العام الجاري، يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر، لحسم مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.