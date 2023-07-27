للمصريين في الخارج.. 3 قروض شخصية سهل الحصول عليها

تواصل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، توفير مجموعة منوعة من المنتجات والأوعية الادخارية للعملاء، من شهادات وقروض وودائع بنكية، وتأتي القروض من بين المنتجات البنكية، التي تستحوذ على النسبة الأكبر من اهتمام المواطنين والعملاء، والقروض الشخصية هي أكثر أنواع القروض التي يلجأ إليها المواطنين.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية تفاصيل القروض الشخصية للمصريين العاملين في الداخل والخارج، في بنوك «الأهلي المصري، بنك مصر، والبنك التجاري الدولي».

القرض الشخصي من البنك الأهلي المصري للعاملين في الخارج

يتيح البنك الأهلي المصري للمصريين العاملين بالخارج، قرض شخصي، بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية، وجاءت تفاصيل القرض كالتالي:

- الحد الأدنى للقرض 50 ألف جنيه بحد أقصى.

- الحد الأقصى للقرض 3 ملايين جنيه.

- سعر الفائدة على القرض 2.25%.؜

- يتم سداد أقساط القرض بالتنازل عن العملات الأجنبية وفقا وسعر الصرف المعلن وقت السداد.

مدة سداد القرض تصل لـ4 سنوات.

- منح العميل تأمين مجاني على الحياة.

- تتاح مستندات منح التمويل على الموقع الالكتروني للبنك، ويمكن توقيعها لدى أي من فروع البنك، وأي قنوات اضافية خاصة بالبنك.

قرض التمويل العقاري من بنك مصر للمصريين العاملين بالخارج

يقدم بنك مصر منتجات مختلفة بمميزات تتناسب مع احتياجات للمصريين العاملين بالخارج، من بينها قرض التمويل العقاري الشخصي من بنك، وتأتي تفاصي القرض كالتالي:

- نسبة التمويل تصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية.

- فترة سداد تصل إلى 15 عاماً.

- قيمة القرض تصل إلى 3 ملايين جنيه مصري.

- فترة السداد تصل إلى 4 سنوات.

- يتيح الموقع الإلكتروني للبنك كافة التفاصيل إمكانية تحميل لكافة المستندات اللازمة.للحصول على القرض.

القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي CIB

- قيمة القرض تبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى 3 ملايين جنيه.

- مدة سداد القرض تصل إلى 8 سنوات.

- قرض بدون ضمان.

- قسط شهري يصل إلى 50% من راتبك الشهري.

- الفائدة على القرضبين 20.75% و 22.25%.