أستاذ بجامعة الأزهر: عناد بعض الأزواج يفسد الحياة بينهما

أجاب الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال متصلة، حول أنها متزوجة منذ 5 سنوات، وتتشاجر مع زوجها على أتفه الأسباب، ويعند كثيرا معها، فماذا تفعل مع الزوج العنيد؟.

وأضاف «الغفير»، خلال استضافته ببرنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «هناك نوع من الناس كلمة ترده، هذا يحتاج موعظة وحلال وحرام، لكن هذه الحالة فيها العند فطرة فهذا يحتاج إلى طبيب نفسي، فلازم المتصلة تعتبر نفسها في جهاد نفس في الحياة، وتحتسب أجرها عند الله سبحانه وتعالى».

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: «لازم تبعدي عن مقابلة العناد بالعناد، حاولي تمشي الأمور معه، دون عناد أو نديه، وربنا يصلح حالك ويهديه إلى الصراط المستقيم».