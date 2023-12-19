جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الأول الثانوي في بني سويف

اعتمدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024.

جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الأول الثانوي العام ببني سويف

وجاء جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الأول الثانوي العام والخدمات والمنازل في محافظة بني سويف كالتالي:

الأحد 31/ 12/ 2023: التربية الدينية ومدة الامتحان ساعة ونصف

الأحد 31/ 12/ 2023: تكنولوجيا الزراعة والصناعة ومدة الامتحان ساعة ونصف

الأربعاء 3/ 1/ 2024: التربية الوطنية ومدة الامتحان ساعة ونصف

الأربعاء 3/ 1/ 2024: الحاسب الآلي

مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوية في محافظة بني سويف

وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، قد أعلنت مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2023/2024، والمقرر لها أن تنطلق الامتحانات بداية 14 إلى 24 يناير من العام 2024، والتي جاءت وفقا للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.

مراعاة الإجازات الرسمية في مواعيد الامتحانات

وراعت مواعيد الامتحانات في محافظة بني سويف، إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية: عيدي الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين، بجانب عطلة عيد الشرطة، بالإضافة إلى إجراء الامتحانات بنظام الفترة الواحدة تجنبًا لحدوث أي تغيرات في حالة الطقس والمناخ أثناء فصل الشتاء وبسبب قصر فترات النهار في تلك الفترة.