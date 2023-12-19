مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول في بني سويف.. تبدأ 9 يناير المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2023/2024، والتي جاءت وفقاً للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة، حيث مقرر أن تنطلق الامتحانات بداية من الثلاثاء 9 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 من نفس الشهر.

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية في بني سويف

وقررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أن تبدأ امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، على مدار 6 أيام، في الفترة من 9 إلى 15 يناير 2024، والصفوف الأول والثاني والثالث من التعليم المجتمعي في الفترة من 9 إلى 11 يناير، ولمدة 3 أيام، والصفوف الرابع والخامس والسادس من نفس المرحلة التعليم المجتمعي على مدار5 أيام، في الفترة من 9 إلى 14 يناير المقبل.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية في بني سويف

وتبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية العامة والمُهنية، للصفين الأول والثاني خلال الفترة من 10 إلى 15 يناير 2024 على مدار 5 أيام، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الصف الثالث عام ومهني في الفترة من 17 إلى 24 يناير.

مواعيد امتحانات التربية الخاصة أمل للصم في بني سويف

وفي مرحلة التربية الخاصة «أمل للصم»، تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي في الفترة من 9 إلى 13 يناير، في حين تعقد امتحانات الصفوف من السادس حتى الثامن في الفترة من 9 إلى 14 يناير، بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 10 يناير وتختتم يوم 15 من نفس الشهر، والصف الثالث الإعدادي من 17 إلى 24 يناير، فيما تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني بنفس المرحلة في الفترة من 10 إلى 15 يناير.

مواعيد امتحانات التربية الخاصة نور للمكفوفين في بني سويف

وجاءت مواعيد امتحانات التربية الخاصة نور للمكفوفين، فقد تقرر عقد امتحانات الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي في الفترة من 9 إلى 14 يناير، والصفين الأول والثاني الإعدادي في الفترة من 10 إلى 16 يناير، والثالث الإعدادي من 17 إلى 24 يناير، والصفين الأول والثاني الثانوي مكفوفين في الفترة من 14 إلى 24 يناير.

مواعيد امتحانات النقل بالثانوية العامة

وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام مواد خارج المجموع، في الفترة من 9 إلى 11 يناير، في حين تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 14 إلى 24 يناير، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي العام يوم 15 يناير وتنتهي يوم 23 من نفس الشهر، بينما تعقد امتحانات سنوات النقل للتعليم الفني والتعليم المزدوج في الفترة من 9 إلى 24 يناير 2024.