جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف السادس الابتدائي في بني سويف

اعتمدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، للصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024.

جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف السادس الابتدائي ببني سويف

وجاءت مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف السادس الابتدائي في محافظة بني سويف كالتالي:

الخميس 28/ 12/ 2023: التربية الدينية ومدة الامتحان ساعة ونصف

الأحد 31/ 12/ 2023: المهارات المهنية ومدة الامتحان ساعة ونصف

الأحد 31/ 12/ 2023: تكنولوجيا المعلومات ict ومدة الامتحان ساعة ونصف

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول في محافظة بني سويف

واعتمدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسي الأول من العام الحالي، والتي تبدأ الثلاثاء 9 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 من نفس الشهر.

مراعاة الإجازات الرسمية في مواعيد الامتحانات

وكشف الدكتور محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، خلال تصريحات صحفية، إن مواعيد الامتحانات جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية.

كما راعت مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية، عيدي الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين، بجانب عطلة عيد الشرطة، بالإضافة إلى إجراء الامتحانات بنظام الفترة الواحدة تجنبًا لحدوث أي تغيرات في حالة الطقس والمناخ أثناء فصل الشتاء وبسبب قصر فترات النهار في تلك الفترة.