إنجي كيوان عن العلمين: «فخورة بما يحدث في مصر من تطورات وإنجازات»

قالت الفنانة إنجي كيوان، إن الأجواء في مدينة العلمين الجديدة أكثر من رائعة، مضيفة: «أنا في العلمين منذ أسبوع، ومبسوطة للغاية ولا أريد الرجوع»، متابعة أن هذه الزيارة هي الأولى لها في العلمين، و«فخورة بما يحدث في مصر من تطورات وإنجازات»، معربة عن إعجابها الشديد بعرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو في مدينة العلمين الجديدة.

عروض أزياء مايكل سينكو

وأضافت «كيوان»، خلال فعاليات أول «فاشون شو» في مهرجان العلمين، ببرنامج «السفيرة عزيزة» تقديم نهى عبدالعزيز عبر فضائية «dmc»، أنها حضرت العديد من عروض الأزياء لمايكل سينكو في دول أخرى، وكل عرض يقدم تصاميم أفضل وجديدة، مشيدة بالأجواء والإضاءة والموسيقى المختارة أثناء عرض الأزياء بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

آخر أعمال «كيوان» الفنية

وعن آخر أعمالها الفنية، صرحت «كيوان»، بأنها أنهت تصوير عمل فني في الأردن، ومن المقرر إطلاقه خلال الفترة المقبلة، كما تعتزم المشاركة في مسلسل درامي وستسافر للقاهرة غدا لبدء التصوير.