الأوراق والإجراءات المطلوبة للاشتراكات الجديدة بعدادات المياه في الدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أنه يمكن للمواطنين التقديم في الاشتراكات الجديدة من خلال عمل عدة خطوات، وتقديم أوراق معينة في فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

وأضافت مياه محافظة الدقهلية أنه يجب اتباع عدة خطوات من أجل التقديم في الاشتراكات الجديدة بعداد المياه وهي..

- التأكد من استكمال المستندات.

- استيفاء نموذج طلب الاشتراك.

- توريد رسم المعاينة وسداد الرسوم المقررة.

- قراءة وتوقيع عقد اشتراك مع الشركة.

- وتسهيلا للإجراءات داخل الشركة وتسهيلا عليكم فإنه يتعين عليكم عند طلب توصيل مياه الشرب في نطاق المناطق المخدومة بشبكة الصرف الصحي أن تتقدم بطلب توصيل خدمة الصرف الصحي في ذات الوقت مع تقديم طلب توصيل مياه الشرب ونفس الموافقات المطلوبة من الجهات المختلفة لتوصيل خدمة الصرف الصحي.

وأشارت الشركة إلى أنه يجب تقديم المستندات الآتية عند التقديم للاشتراك الجديد وهي:

-موافقة الإدارة الهندسية بالمحافظة والوحدة المحلية.

- صورة من رخصة المباني.

- صورة من مستند تحقيق الشخصية.

- موافقة من إدارة الطرق.

- موافقة من إدارة شركة الكهرباء.

- موافقة من هيئة التليفونات.

- رسم هندسي معتمد للعقار في حالة التوصيل للمباني.

- صورة من سند الملكية أو الإيجار.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الهدف الأساسي هو الاهتمام بتقديم خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لجميع مناطق محافظة الدقهلية، وحرصا منها على خدمة المواطنين إذ جرى إنشاء مراكز خدمة العملاء وذلك لتسهيل اتصال العملاء بالشركة وهم:

- مركز شرق المنصورة شارع الجيش بجوار حي شرق2375660

- مركز غرب المنصورة شارع الجلاء 2357871