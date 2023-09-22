منة شلبي تحيي الذكرى الأولى لرحيل هشام سليم: «كل حاجة بتفكرنا بيك»

حرصت الفنانة منة شلبي على إحياء الذكرى الأولى لرحيل الفنان هشام سليم، الذي توفي يوم 22 سبتمبر من العام الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان.

وظهرت منة شلبي خلال فيديو نشرته الفنانة الكبيرة يسرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «هيشو حبيب الملايين فتى أحلامي، وحشتني أوي، كل حاجة في الدنيا بتفكرنا بيك لذاذتك حلاوتك شقاوتك صدقك صراحتك».

ولم تكن الفنانة منة شلبي هي الوحيدة التي حرصت على إحياء الذكرى الأولى لوفاة هشام سليم، إذ شاركها عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم صلاح عبدالله، محمد جمعة، طارق لطفي، هند صبري، فيدرا، أنوشكا وغيرهم.

أبرز الأعمال التي جمعت منة شلبي بهشام سليم

وكانت منة شلبي قد تعاونت مع هشام سليم في أكثر من عمل فني، أبرزهم فيلم «أنت عمري» مع المخرج خالد يوسف، ومسلسل «حرب الجواسيس».

أبطال مسلسل «حرب الجواسيس»

وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم شريف سلامة، باسم ياخور، رانيا يوسف، وفادية عبد الغني، وغيرهم، ومن تاليف صالح مرسي، وإخراج نادر جلال.