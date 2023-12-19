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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 20-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
11:59 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
برج العذراء

برج العذراء

يعشق مواليد برج العذراء الرومانسية والحياة الأفلاطونية، فتكون قصص العشق ملهمة لحياتهم، وهم يميلون إلى التضحية والتفاني من أجل الآخرين، ومن الممكن أن تسبب لهم هذه التضحيات بعض المشاكل لأنهم طول الوقت في انتظار مقابل هذه للتضحية.

ومن مشاهير برج العذراء حسين الجسمي وعامر منيب، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 20-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لما ورد بمواقع الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج العذراء أن تجتهد أكثر من ذلك، ووضع خطة زمنية للوصول إلى ما تتمنى وسوف تجد الطريق ممهدا أمامك، ولا تقف أمام خطوة الفشل فهي مجرد عقبة وستزول سريعا.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

تخبرك الأفلاك أنه بينك وبين الحبيب كيمياء رائعة عليك أن تحافظ عليها، وتروي هذه الشجرة المثمرة حتى تزهر أكثر، ولا تتردد في شكره كلما سمحت الفرصة فهو يستحق التقدير والعرفان بالجميل.

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بقلم صفية النجار