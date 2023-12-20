بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقي وفد مكتب التعليم المسيحي للتهنئة بعيد الميلاد

التقى مساء أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وفد مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

استقبالات عيد الميلاد

حضر اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والأخ محسن مجدي، عضو المكتب.

تضمن الاجتماع تقديم أعضاء مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، التهنئة إلى الأنبا إبراهيم إسحق، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مقدمين له الشكر، لدعمه المستمر لخدمة التربية الدينية.

كذلك تعرف الأب البطريرك، على آخر المستجدات، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين، من أجل مواصلة التفاني في الخدمة، كما استمع غبطته إلى جميع المقترحات، والصعوبات من الخدام، المشاركين في اللقاء. وانتهت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.

كما استقبل مساء أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية وشمامسة الإيبارشية البطريركية، وذلك بمقر البطريركي، بكوبري القبة.