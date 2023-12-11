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انتخابات المصريين بالداخل

بطريرك الأقباط الكاثوليك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

كتب:

مريم شريف
02:50 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
بطريرك الأقباط الكاثوليك يدلي بصوته

بطريرك الأقباط الكاثوليك يدلي بصوته

أدلى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة الشهيد العقيد وليم محمود الصادق، بقسم الزيتون.

بطريرك الأقباط الكاثوليك يؤكد ضرورة مشاركة في الانتخابات

رافق الأب يونان شحاتة، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول، بالخصوص، والقمص جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية.

وعقب الإدلاء بصوته، أكد صاحب الغبطة ضرورة مواصلة الواجب الكنسي، ومن ثمّ، نحثّ أبناءنا وبناتنا بمصر، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية، التزامًا بالواجب الوطني، لما فيه خير المواطن، ورفعة، وأمن الوطن الحبيب مصر.

وأشار بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى أهمية أن تتكاتف كافة المؤسسات الكنسية، والأنشطة الرعوية، لرفع وعي الشعب بأهمية المشاركة الفعالة، ودعم المبادرات، التي تشجع، وتمكّن المواطنين من أداء واجب التصويت.

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