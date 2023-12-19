جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثاني الثانوي ببني سويف

اعتمدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول، وتبدأ 2 يناير 2024، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 15 من الشهر ذاته.

جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثاني الثانوي العام ببني سويف

وجاء جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثاني الثانوي العام والخدمات والمنازل في محافظة بني سويف، للفصل الدراسي الأول كالتالي:

- الثلاثاء 2 يناير: التربية الدينية ومدة الامتحان ساعة ونصف

- الثلاثاء 2 يناير: تكنولوجيا الزراعة والصناعة وإدارة الأعمال ومدة الامتحان ساعة ونصف

- الخميس 4 يناير: المواطنة وحقوق الإنسان، ومدة الامتحان ساعة ونصف

- الخميس 4 يناير: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ومدة الامتحان ساعة ونصف

مواعيد امتحانات الصف الثاني الثانوي في محافظة بني سويف

وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، قد أعلنت مواعيد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام والخدمات والمنازل للفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2023/2024، والمقرر لها أن تنطلق الامتحانات 15 يناير وتنتهي يوم 23 من نفس الشهر، وفقا للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.

مراعاة الإجازات الرسمية في مواعيد الامتحانات

وراعت مواعيد الامتحانات في محافظة بني سويف، إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية مثل عيدي الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين، بجانب عطلة عيد الشرطة، بالإضافة إلى إجراء الامتحانات بنظام الفترة الواحدة، تجنبًا لحدوث أي تغيرات في حالة الطقس والمناخ أثناء فصل الشتاء، وبسبب قصر فترات النهار.