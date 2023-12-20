محكمة في كولورادو تصدم ترامب بقرار مفاجئ بشأن انتخابات الرئاسة.. ما السبب؟

قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب للمشاركة في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية، ليتم اتخاذ هذا القرار بسبب تورطه في تحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونجرس في عام 2021، بحسب ما ذكرته صحيفة «فرانس برس».

ترامب يعبر عن استيائه من قرار المحكمة

وعلى الجانب الآخر، أعرب ترامب عن استيائه من قرار المحكمة في ولاية كولورادو واعتبره «مناهضاً للديمقراطية»، كما أعلن عزمه التماس الطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا.

ورد في قرار المحكمة أنها قد استنتجت أن الرئيس الأمريكي السابق، لا يستوفي الشروط اللازمة لتولي منصب الرئيس وفقًا للمادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.

عدم أهلية دونالد ترامب

وأضافت المحكمة أنه نظرًا لعدم أهلية دونالد ترامب، فإنه سيكون غير قانوني أن يتم تضمين اسمه في قائمة المرشحين للانتخابات التمهيدية للرئاسة وفقًا لقانون الانتخابات.

وعلق تنفيذ قرار المحكمة حتى الرابع من يناير، وهو تاريخ انتهاء المهلة لتقديم الطعن أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة.