ما حقيقة المعلومات الإسرائيلية بشأن محمد الضيف؟.. نجا من 7 محاولات اغتيال سابقة

كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال العملية العسكرية في قطاع غزة، تمكن من الحصول على معلومات استخباراتية، بما في ذلك مقاطع فيديو تظهر زعيم الفصائل الفلسطينية، القائد محمد الضيف وأنه في حالة صحية جيدة.

معلومات خطأ تصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي

وفقًا للمعلومات الجديدة التي حصل عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي تتعارض هذه المعلومات مع التقديرات السابقة التي أشارت إلى فقدان القائد محمد الضيف بعض أطرافه.

وبحسب الصحيفة، أنها كان لديها معلومات سابقة تشير إلى أن القائد محمد الضيف كان يتحرك على كرسي متحرك إلا أن مقطع الفيديو الحالي يؤكد أنه يتحرك على قدميه.

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محمد الضيف نجا من 7 محاولات اغتيال سابقة

ويُعتبر ظهور القائد الفصائل الفلسطينية وهو قادر على المشي بمفرده تعارضًا تامًا لتقييمات الاستخبارات الإسرائيلية، ويعكس خطأها.

وأفادت الصحيفة أيضًا بأن القائد محمد الضيف نجا من سبع محاولات اغتيال سابقة، حيث تعرض لإصابات خطيرة في بعضها، وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل قد عرضت مكافآت مالية كبيرة لمن يقدم معلومات تؤدي إلى تحديد موقع قادة حماس العليا.