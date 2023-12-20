«الأرصاد»: «نوة الفيضة» تضرب السواحل.. وطقس مستقر بالقاهرة وباقي المحافظات

أكّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود استقرار ملحوظ في الطقس على القاهرة الكبرى ووسط الدلتا، وصولًا إلى شمال وجنوب الصعيد، في حين تضرب نوة الفيضة الصغرى السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، إذ يصاحبها تكاثر للسحب المتوسطة الممطرة، وسقوط أمطار متوسطة وخفيفة.

أمطار نواة الفيضة الصغرى

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنَّ نوة الفيضة الصغرى سيظل تأثيرها حتى يوم السبت المقبل، مع امتداد السحب الممطرة على عدد من محافظات الجمهورية، وسيناء، وهي أمطار متفاوتة الشدة من مكان لآخر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 22 15

أكتوبر 21 14

بنهــــا 22 14

دمنهور 22 13

وادي النطرون 22 14

كفر الشيخ 21 13

المنصورة 21 14

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 21 13

دمياط 23 13

بورسعيد 22 12

الإسماعيلية 23 13

السويس 22 12

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 14

نخل 22 10

كاترين 20 6

الطور 25 14

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 20 12

السلوم 18 11

سيوة 20 10

رأس غارب 25 15

الغردقة 26 17

سفاجا 26 16

مرسى علم 26 17

شلاتين 27 19

حلايب 25 20

أبو رماد 26 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 22 13

بني سويف 22 13

المنيا 22 12

أسيوط 23 10

سوهاج 23 12

قنا 25 13

الأقصر 26 11

أسوان 27 14

الوادي الجديد 25 13

أبوسمبل 26 14