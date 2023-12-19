حالة الطقس غدا.. لطيف نهارا في القاهرة وبارد ليلا على جميع الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا الأربعاء الموافق 20 ديسمبر، موضحة أنَّه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنَّه يسود طقس بارد خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية صباحا

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنَّ غدا الأربعاء يشهد تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلى درجات الحرارة غدا الأربعاء وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية

درجات الحرارة غدا الأربعاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14 درجة مئوية.